Калининградцу грозит 20 лет колонии за сбыт карфентанила

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-25T10:35:34+03:00

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Житель Калининграда попался на сбыте крупной партии карфентанила. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские повели проверочную закупку в отношении 40-летнего жителя улицы Беговой. После как 40-летний мужчина сбыл покупателю карфентанил, его задержали.

- Ранее горожанин дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за различные преступления, в том числе за преступление, связанные с незаконным оборотом наркотиков, - сообщили в полиции.

В ходе обыска у него в квартире нашли порядка 11 граммов карфентанила, что является крупным размером. Задержанный на время расследования был заключён под стражу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU