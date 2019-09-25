В Калининградской области в сельских школах заработали «Точки роста»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-25T10:42:54+03:00

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Во вторник, 24 сентября, в Калининградской области заработали 11 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новые центры в сельских школах начали работу в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Все школы, где открылись центры, получили цифровую и компьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VR-шлемы, 3D-оборудование и технологическое оборудование для обучения оказанию первой медицинской помощи. Обеспечивать работу каждого центра будут руководитель подразделения, педагоги по предметам, педагог дополнительного образования, педагог по шахматам и педагог-организатор.

По данным министерства образования, в общей сложности 5 400 детей пройдут основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU