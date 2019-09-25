2019-09-25T11:00:22+03:00
Общество

Польские пограничники оштрафовали калининградца на 2 тыс злотых за билет «Банка приколов»

Виктор Сергеев
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..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Жителя Калининграда оштрафовали на 2 тысячи злотых за нарушение правил въезда в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Голдапе. Польские пограничники попросили 51-летнего Калининграда показать деньги, необходимые для пребывания в Польше. Мужчина показал 5-тысячную банкноту «Банка приколов», за что и был оштрафован.

После оплаты штрафа ему разрешили въезд в Польшу, отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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