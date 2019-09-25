В Калининграде сотрудника ГИБДД осудили на 7 лет за получение взятки

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-25T11:17:54+03:00

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В Калининграде вступил в силу приговор в отношении сотрудника ГИБДД, которого отправили в колонию за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В мае этого года инспектора ГИБДД признали виновным в получение взятки и мошенничестве. Как установил суд, 30-летний лейтенант в течение дня получил 50 тысяч рублей взятки от пьяного водителя, а также выманил у другого водителя 30 тысяч рублей.

Московский районный суд приговорил его к 7 годам 3 месяцам лишения свободы. Приговор был обжалован, однако суд апелляционной инстанции признал приговор суда первой инстанции законным, оставив его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU