2019-09-25T11:21:35+03:00
Общество

В Калининграде во вторник обнаружили свыше 40 боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
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В Калининграде во вторник, 24 сентября, обнаружено свыше 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба горской администрации.

Боеприпасы находили в разных районах города. На ул. Верхние Поля д.6 найдены 32 артиллерийских снаряда, 4 взрывателя, противопехотная мина. На ул. Дм. Донского, 19 - артиллерийский снаряд, на ул. Петра Панина на пустыре рядом с д. 4 – граната.

Вчера же военные саперы вывезли обнаруженные боеприпасы для утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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