В Калининграде свыше 10 улиц остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-25T11:26:08+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества на ул. Чернышевского 3, 16, 9 (дет. поликлиника №2),17-25, 26 (стационар дет. поликлиники №2),31-31б, ул. Туркменская 1,2, ул. Яналова 17б,17, ул. Красная 41-45,46-48, 47, 50-52, 54-56, ул. Фестивальная 15, ул. Горького 66 (школа №7), ул. Земельная 2, 2а, 6, 8-8а.

До 18 часов свет отключен на ул. Ген. Буткова 2 (городская дет. стоматологическая п-ка),2а, 4, 4а, 6-6а, 8-8а, 34, 36, наб. Петра Великого 7, ул. Ген. Галицкого 50-52, Гвардейский пр-т 59, ул. Марш. Баграмяна 34.

До 20 часов подача электроэнергии приостановлена на ул. Клинической 21 и на ул. Фрунзе 17-21.

Холодное водоснабжение прекращено до 17 часов на ул. Новинская 3-19, 4-28, ул. Волоколамская 4-20,13-33, ул. Толстикова 77-81, ул. Л. Иванихиной 10,12,14,16-20, ул. Интернациональная 11,13-17,19,25.

До 18 часов воды не будет на Московский пр-т 8-10, 12, ул. Баграмяна 18, ул. Мариупольская 1-3,2-12, 5-9,11-13,16-18, ул. Красноярская 1-3, 5 (реабилитационный центр «Детство»), ул. Буткова 1.

ИСТОЧНИК KP.RU