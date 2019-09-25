Кубок России выставят на стадионе «Калининград» перед матчем «Балтика»-«Локомотив»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-25T11:33:03+03:00

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В Калининграде готовятся к матчу «Балтика»-«Локомотив», который пройдет в среду 25 сентября. Перед игрой на стадион доставят Кубок России, который накануне привезли в Калининград.

Как рассказали организаторы, фотозону организуют на трибуне «С» с 19:00 до 20:30. Организаторы просят подходить пораньше, чтобы не создавать очередей в последний момент. Подержать футбольную награду не дадут, а вот сфотографироваться можно.

В вечер игры на стадионе «Калининград» на трибуне «В» хотят отключить подсветку, чтобы организовать лазерную проекцию с Кубком России.

В течение вторника Кубок России был представлен в торговом центре «Европа», где все желающие могли с ним сфотографироваться.

Кроме того, трофей привозили в здание медиагруппы «Западная пресса», где прошла пресс-конференция с участием футболистов «Балтики».

ИСТОЧНИК KP.RU