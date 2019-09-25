В Светлогорске на 20 суток приостановили работу молочного предприятия

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-25T11:43:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Светлогорске на 20 суток приостановлена работа ООО «Пищевой комбинат «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки в пробе молока было выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки, а также несоответствие массовой доли жира.

Арбитражный суд Калининградской области оштрафовал предприятие на 150 тысяч рублей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 20 суток.

В ведомстве отметили, что молочное предприятие является основным поставщиком молочной продукции в государственные и муниципальные бюджетные учреждения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU