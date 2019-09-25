В Светлогорске на 20 суток приостановили работу молочного предприятия
В Светлогорске на 20 суток приостановлена работа ООО «Пищевой комбинат «Балтика». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки в пробе молока было выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки, а также несоответствие массовой доли жира.
Арбитражный суд Калининградской области оштрафовал предприятие на 150 тысяч рублей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 20 суток.
В ведомстве отметили, что молочное предприятие является основным поставщиком молочной продукции в государственные и муниципальные бюджетные учреждения региона.
ИСТОЧНИК KP.RU