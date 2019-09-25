Власти Калининграда прогнозируют снижение жилищного строительства в городе

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-25T11:54:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие годы в Калининграде ожидается снижение объемов ввода жилья. Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития Калининграда на долгосрочный период, который был представлен накануне, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В период с 2021 по 2026 годы планируется снижение объема ввода жилых домов до уровня 340- 400 тыс. кв. м - рассказала зампредседателя комитета экономики и финансов мэрии Калининграда Наталья Шарошина.

При этом, в 2019 году в Калининграде будет введено около 584 тыс. кв. м жилья, в 2020 году власти ожидают ввод в эксплуатацию 600 «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU