2019-09-25T12:10:34+03:00
Общество

В Калининграде наградили школьниц, предотвративших несчастный случай с ребенком

Виктор Сергеев
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..Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Калининграде наградили школьниц, предотвративших несчастный случай с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в июне этого года. 14-летняя Дарья Токарева и 15-летняя Алина Чернявская увидели в раскрытом окне первого этажа одного из домов полуторагодовалую девочку, которая одна находилась на подоконнике и тянулась на улицу за выпавшей наружу игрушкой.

- Еще секунду, и ребенок мог упасть на бетон с трехметровой высоты. Школьницы подбежали к окну, чтобы подхватить малышку в случае падения, достать до подоконника они не могли из-за значительной высоты. Держа вытянутые вверх руки, они отвлекали ребенка разговорами, звали кого-нибудь из ее родителей, но безрезультатно. Проходивший мимо случайный прохожий помог снять ребенка с подоконника, вызвал сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе СК.

Как выяснилось, мама ребенка в это время спала в комнате. Ее привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетнего.

О поступке Дарьи и Алины стало известно из публикации в районной газете. Руководство Следственного управления СК приняло решение поощрить школьниц, им вручены благодарственные письма и ценные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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