Президент ЦСКА: Калининград - это иделальная локация

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-25T12:19:48+03:00

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В конце декабря и начале января баскетбольный клуб ЦСКА проведет в Калининграде две игры в рамках розыгрыша Евролиги. Соперниками москвичей станут титулованные клубы "Милан" и "Панатинаикос" (26 декабря и 3 января соответственно).

Накануне президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью изданию Sports.Ru рассказал, почему домашней ареной был выбран калининградский спорткомплекс "Янтарный".

- Калининград кажется нам идеальной локацией. Город обладает отличной ареной, построенной по подобию казанского и краснодарского «Баскет-холлов», при этом в регионе нет профессиональной баскетбольной команды – именно по этой причине мы рассматривали, в первую очередь, «небаскетбольные» города России. - отметил Ватутин.

Президент ЦСКА также сообщил, что армейский клуб не собирается ограничиваться парой матчей в Калининграде: у нашего города, по мнению Ватутина, большое баскетбольное будущее.

- Мы рассчитываем не просто провести пару матчей, но и дать толчок развитию нашего вида спорта в городе и области; арена, география, аэропорт, уровень отелей и популярность региона позволяют в перспективе иметь здесь команду Лиги ВТБ, - сказал президент ЦСКА. - Я уже беседовал с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и убедился, что в этом проекте мы пользуемся полной поддержкой администраций города и региона. Мы задействуем все клубные ресурсы, привезем собственный паркет, щиты, другое оборудование. Совместными усилиями сделаем все возможное, чтобы два матча Евролиги прошли на традиционном для ЦСКА высочайшем организационном уровне.

Добавим, что в Москве ЦСКА играть не может из-за позднего согласования расписания Евролиги все арены уже были заняты. Руководство армейцев выбирало из десятка заявок, в числе которых были и зарубежные - Минск и Белград.

ИСТОЧНИК KP.RU