В Калининграде во вторник сбили школьника и пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-25T12:24:00+03:00

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В Калининграде во вторник, 24 сентября, сбили двух пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Горького водитель «Рено» в районе дома №98 сбила 61-летнеюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

На ул. К. Маркса водитель «Тойоты» сбил 13-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по «зебре». В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU