2019-09-25T12:33:37+03:00
Общество

В Зеленоградске водитель уходил от погони ГИБДД на скорости свыше 150 км/ч

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Калининграда арестовали на 15 суток за неповиновение \инспектору ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 22 сентября в Зеленоградске. На улице Железнодорожной инспектор ГИБДД попытался остановить «Ладу», однако водитель решил скрыться и поехал по автодороге Коврово-Холмогоровка.

- Нарушитель двигался со скоростью, превышающей 150 километров в час, при этом выезжал на встречную полосу, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, - отметили в пресс-службе полиции.

Инспекторы преследовали автомобиль на двух патрульных машинах. Только на Советском проспекте он попал в пробку и его задержали.

В ходе проверки выяснилось, что 46-летний водитель никогда не имел водительских прав. Зеленоградский районный суд признал мужчину виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и арестовал его на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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