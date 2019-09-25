В ГИБДД сообщили обстоятельства ДТП с мотоциклистом на Северном обходе

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-25T12:38:09+03:00

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Стали известны обстоятельства ДТП с участием мотоцикла на Северном обходе Калининграда.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 30-летний водитель «Фольксвагена» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу мотоциклу «Сенке», который ехал по главной дороге.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU