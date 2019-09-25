В мэрии рассказали, сколько автомобилей ежедневно прибывает в Калининград из соседних муниципалитетов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-25T12:46:14+03:00

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Во вторник 24 сентября председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин, рассказывая о внутрирегиональных процессах миграции, рассказал, что три соседствущих с Калининградом муниципалитета (Зеленоградский, Гурьевский и Светловский городские округа) обеспечивают серьезный автомобильный трафик.

- Есть такая статистика, она, в принципе, не проверенная, но речь идет о 60-70 тысячах автомобилей, которые ежесуточно пересекают границу городского округа, - рассказал Крупин. – Конечно, улично-дорожная сеть Калининграда не рассчитана на дополнительную транспортную миграцию.

Для нейтрализации этого потока мэрия намерена использовать транспортно-пересадочные узлы. Первый такой узел будет сформирован в районе проспекта Победы, второй – на въезде в город по улице Александра Невского, также в активной фазе разработки находятся еще четыре узла.

ИСТОЧНИК KP.RU