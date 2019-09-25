В Калининграде для съемок нового фильма о 70-х годах ищут актеров массовки
В Калининграде стартовали съемки очередного фильма. На этот раз речь идет о проекте под названием «Два силуэта». Сюжет картины пока держат в секрете. Известно, что над ее созданием трудится команда из Санкт-Петербурга. По сюжету действие разворачивается в 70-х годах.
Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», сегодня, 25 сентября, пройдут съемки отдыхающих на море. Одно из обязательных требований к актерам – отсутствие татуировок. Будут ли съемки проходить на берегу уже остывшей Балтики, или в павильоне – не уточняется.
Кроме того, на 26 сентября ищут актеров на роли сотрудников ДПС.
Съемки фильма «Два силуэта» стартовали в Калининграде в понедельник 23 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU