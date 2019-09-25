2019-09-25T13:58:18+03:00
Происшествия

Очевидцы: На трассе Калининград-Балтийск пьяный водитель устроил ДТП

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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На дороге Калининград-Балтийск автомобиль «КИА» врезался в дерево. О ДТП сообщили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в VK.

По словам очевидцев, водитель на «КИА» обогнал машину, выехал на обочину и, не справившись с управлением, улетел в лес.

«Водила цел, но из-за руля выпал, пьяный в ноль. Искали в багажнике знак аварийной остановки, там удочки и полный багажник пустых бутылок из-под бухла», - пишет один из автомобилистов, который участвовал в ликвидации последствий ДТП.

В результате ДТП автомобиль серьезно пострадал. Подробно о состоянии водителя не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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