Калининградская облдума одобрила повышение зарплат депутатам и чиновникам

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-25T14:00:42+03:00

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Депутаты комитета по бюджету Калининградской областной думы одобрили повышение должностных окладов чиновникам и членов регионального парламента на 6 процентов. Как отмечается, решение было принято единогласно. Ранее с инициативой об индексации зарплат чиновников и депутатов выступил губернатор Антон Алиханов.

Напомним, согласно исследованию, которое провело РИА "Новости", Калининградская область заняла 78-е место среди 85-ти регионов РФ по динамике роста зарплаты. Так, по итогам первого полугодия, среднемесячная зарплата в Калининградской области выросла всего на 4,5% и составила, по данным Росстата, 28 915 рублей. Это один из худших результатов в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU