Время в пути поезда «Янтарь» сократят почти на полчаса
С 30 ноября время в пути фирменного поезда «Янтарь» (Калининград-Москва-Калининград) существенно сократится. Как сообщает пресс-служба КЖД, общее время в пути поезда Москва-Калининград сократится на 23 минуты.
Поезд №29 будет отправляться с Белорусского вокзала Москвы в 17:47 (вместо 17:24), прибывать на Южный вокзал в Калининград по действующему расписанию.
Поезд № 30 будет отправляться из Калининграда также в соответствии с действующим графиком, а прибывать в Москву на 16 минут раньше.
В КЖД уточнили, что изменения расписания связаны с оптимизацией графиков движения поездов на Московском железнодорожном узле.
ИСТОЧНИК KP.RU