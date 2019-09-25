2019-09-25T14:30:24+03:00
Общество

Время в пути поезда «Янтарь» сократят почти на полчаса

Изменения вступят в силу с 30 ноября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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С 30 ноября время в пути фирменного поезда «Янтарь» (Калининград-Москва-Калининград) существенно сократится. Как сообщает пресс-служба КЖД, общее время в пути поезда Москва-Калининград сократится на 23 минуты.

Поезд №29 будет отправляться с Белорусского вокзала Москвы в 17:47 (вместо 17:24), прибывать на Южный вокзал в Калининград по действующему расписанию.

Поезд № 30 будет отправляться из Калининграда также в соответствии с действующим графиком, а прибывать в Москву на 16 минут раньше.

В КЖД уточнили, что изменения расписания связаны с оптимизацией графиков движения поездов на Московском железнодорожном узле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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