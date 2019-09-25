Вырубку сквера на профессорском кладбище в Калининграде отменили по распоряжению губернатора

25 Сент. 22:59 2019-09-25T23:05:08+03:00

Ранее жители обратились к главе региона с просьбой не допустить строительства парковки в зеленой зоне

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В Калининграде предотвращена вырубка сквера на профессорском кладбище в районе улицы Галицкого. Об этом в среду сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Инстаграме.

- Недавно на улице Галицкого появился строительный забор, - написал Алиханов. - Оказалось, что ранее единый участок земли, на котором ранее построили дом, разделили и передали некому инвестору. Территорию начали готовить к вырубке леса и строительству некой «парковки», якобы она нужна была для обслуживания дома. Но выяснилось, что уже готова документация на строительство очередного жилого дома. Вместе с городскими властями приняли решение не выдавать ни порубочного билета, ни разрешения на строительство.

Также Алиханов добавил, что для сохранности территории в будущем он «дал поручение перевести этот участок в зеленую зону (рекреация) по генеральному плану и правилам землепользования, чтобы не бояться за будущее развитие этого зеленого уголка города».

ИСТОЧНИК KP.RU