"Балтика" выбила московский "Локомотив" из Кубка России

СЕГОДНЯ 00:20 2019-09-26T00:25:15+03:00

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На стадионе "Калининград" завершился матч 1/16 финала Кубка России по футболу. Калининградская "Балтика" в серии пенальти обыграла восьмикратного обладателя кубка московский "Локомотив".

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. На мяч игрока "Локомотива" португальца Эдера на 31 минуте "Балтика" ответила голом Казаева на 75 минуте матча. В серии послематчевых пенальти москвичи дважды ошиблись, калининградские игроки все попытки реализовали. Итоговый счет серии пенальти: 4:1.

На матче присутствовало более 17 тысяч болельщиков.

В 1/8 финала "Балтика" встретится с московским "Торпедо".

ИСТОЧНИК KP.RU