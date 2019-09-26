"Балтика" выбила московский "Локомотив" из Кубка России
На стадионе "Калининград" завершился матч 1/16 финала Кубка России по футболу. Калининградская "Балтика" в серии пенальти обыграла восьмикратного обладателя кубка московский "Локомотив".
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. На мяч игрока "Локомотива" португальца Эдера на 31 минуте "Балтика" ответила голом Казаева на 75 минуте матча. В серии послематчевых пенальти москвичи дважды ошиблись, калининградские игроки все попытки реализовали. Итоговый счет серии пенальти: 4:1.
На матче присутствовало более 17 тысяч болельщиков.
В 1/8 финала "Балтика" встретится с московским "Торпедо".
ИСТОЧНИК KP.RU