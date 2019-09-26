Жителя Балтийска после пожара в квартире госпитализировали с ожогами
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Серьезный пожар случился в Балтийске поздним вечером в среду 25 сентября. В 22:49 поступило сообщение о том, что на улице Садовой горит квартира в 9-этажке.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в результате пожара с ожогами и отравлением продуктами горения был госпитализирован 49-летний мужчина.
В трехкомнатной квартире горела мебель и бытовая техника. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU