Жителя Балтийска после пожара в квартире госпитализировали с ожогами

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-26T09:55:34+03:00

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Серьезный пожар случился в Балтийске поздним вечером в среду 25 сентября. В 22:49 поступило сообщение о том, что на улице Садовой горит квартира в 9-этажке.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в результате пожара с ожогами и отравлением продуктами горения был госпитализирован 49-летний мужчина.

В трехкомнатной квартире горела мебель и бытовая техника. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU