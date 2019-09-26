В Калининграде 19-летний уголовник сломал ребра бывшей сожительнице
В Калининграде полицейские задержали 19-летнего мужчину, который избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее судимый горожанин вместе с бывшей сожительницей отдыхал в компании приятелей, а затем избил ее, сломав два ребра.
В ходе внезапно возникших неприязненных отношений мужчина нанёс ей удар в спину, причинив телесные повреждения в виде перелома двух рёбер.
На него завели уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет, добавили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU