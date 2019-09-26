В Правдинском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-26T10:36:16+03:00

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В поселке Подлипово возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт. Это позволит жителям шести поселков получать медицинскую помощь, не выезжая в отдаленные населенные пункты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В новом медицинском пункте созданы комфортные условия: смонтирована система электроотопления, водоснабжения, появились просторные светлые кабинеты. Структурное подразделения центральной районной больницы соответствует всем современным требованиям, оснащено необходимым оборудованием, в том числе дефибриллятором.

- Из года в год медицинская помощь становится все более доступной. Муниципалитеты ведут активную работу по строительству модульных учреждений, привлечению врачей и фельдшеров по различным программам. Сейчас особое внимание будет уделено не просто строительству фельдшерско-акушерских пунктов. Мы работаем над концепцией создания учреждения, которое объединит несколько направлений оказания услуг населению, например, в одном здании будут размещены библиотека, дом культуры, центр обслуживания и ФАП. Они будут располагаться в ныне действующих или новых соцобъектах, – подчеркнул вице-премьер Илья Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU