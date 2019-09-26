В Калининграде набирают детей в мастерскую анимации кинофестиваля «Край света. Запад»
В Калининграде начался набор в мастерскую анимации второго международного кинофестиваля «Край света. Запад». Кураторы приглашают детей от 7 до 12 лет присоединиться к сценарно-графической мастерской.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, первая сессия мастерской пройдет уже с 3 по 7 октября.
- За несколько дней ребята смогут поразмышлять на тему времени, придумать и оформить собственный сценарий анимационного фильма, разработать художественное решение своей истории, а также соорудить макет будущего зала Музея времени, - рассказали организаторы.
В этом году большие планы - съёмка мультфильма и участие в выставке «Было. Есть. Будет» с секцией детских проектов.
Весной участники мастерской и кураторы встретятся вновь, чтобы претворить идеи в жизнь.
Занятия в мастерских кинофестиваля «Край света. Запад» бесплатные.
Чтобы записаться на занятия, пишите на krai.sveta.animation@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU