2019-09-26T10:38:52+03:00
Звезды

В Калининграде набирают детей в мастерскую анимации кинофестиваля «Край света. Запад»

Александр КАТЕРУША
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Участники мастерской анимации (в первом ряду) на церемонии закрытия первого КМКФ «Край Света. Запад». 3 мая 2019 год.Участники мастерской анимации (в первом ряду) на церемонии закрытия первого КМКФ «Край Света. Запад». 3 мая 2019 год.Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининграде начался набор в мастерскую анимации второго международного кинофестиваля «Край света. Запад». Кураторы приглашают детей от 7 до 12 лет присоединиться к сценарно-графической мастерской.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, первая сессия мастерской пройдет уже с 3 по 7 октября.

- За несколько дней ребята смогут поразмышлять на тему времени, придумать и оформить собственный сценарий анимационного фильма, разработать художественное решение своей истории, а также соорудить макет будущего зала Музея времени, - рассказали организаторы.

В этом году большие планы - съёмка мультфильма и участие в выставке «Было. Есть. Будет» с секцией детских проектов.

Весной участники мастерской и кураторы встретятся вновь, чтобы претворить идеи в жизнь.

Занятия в мастерских кинофестиваля «Край света. Запад» бесплатные.

Чтобы записаться на занятия, пишите на krai.sveta.animation@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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