На ремонт культурно-досугового центра в Багратионовске выделили 74 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-26T10:41:38+03:00

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В Багратионовске объявили аукцион на капитальный ремонт культурно-досугового центра. На эти цели выделено 74,1 млн рублей, сообщил руководитель Конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия.

- Учитывая форму конкурсной процедуры – электронный аукцион, можно предположить, что начальная цена в рамках торгов может быть снижена. Срок проведения работ – не позднее 20 декабря 2021 года, – отметил руководитель ведомства.

Планируется, что после реконструкции в здании, помимо культурно-досугового центра разместятся, административные помещения, а также учреждения общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU