На ремонт культурно-досугового центра в Багратионовске выделили 74 млн рублей
В Багратионовске объявили аукцион на капитальный ремонт культурно-досугового центра. На эти цели выделено 74,1 млн рублей, сообщил руководитель Конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия.
- Учитывая форму конкурсной процедуры – электронный аукцион, можно предположить, что начальная цена в рамках торгов может быть снижена. Срок проведения работ – не позднее 20 декабря 2021 года, – отметил руководитель ведомства.
Планируется, что после реконструкции в здании, помимо культурно-досугового центра разместятся, административные помещения, а также учреждения общепита.
ИСТОЧНИК KP.RU