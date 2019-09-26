Власти Зеленоградска потратили 320 тысяч рублей на новый уличный тренажер

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-26T10:53:01+03:00

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В Зеленоградске на променаде установили новый тренажер. Он появился в западной части берега, вблизи спуска к морю на Первомайском переулке.

Как сообщает администрация Зеленоградска, на этот тренажерный комплекс потратили 320 тысяч рублей.

Власти отметили, что тренажер был приобретен и установлен по многочисленным обращениям жителей города Зеленоградска и любителей здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU