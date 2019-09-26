Власти Зеленоградска потратили 320 тысяч рублей на новый уличный тренажер
.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске на променаде установили новый тренажер. Он появился в западной части берега, вблизи спуска к морю на Первомайском переулке.
Как сообщает администрация Зеленоградска, на этот тренажерный комплекс потратили 320 тысяч рублей.
Власти отметили, что тренажер был приобретен и установлен по многочисленным обращениям жителей города Зеленоградска и любителей здорового образа жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU