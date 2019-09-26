2019-09-26T11:00:25+03:00
Общество

В Правдинском районе завели уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в озере

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Правдинском районе по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в озере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В августе этого года в озеро, расположенное в поселке Песочное, неизвестные слили аммонийные соединения, неорганические кислоты, карбамид, что привело к массовой гибели рыбы в водоеме.

По данным Федерального агентства по рыболовству, водным биологическим ресурсам был причинен ущерб в размере 846 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству».

ИСТОЧНИК KP.RU

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