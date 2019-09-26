Прокуратура оспорила продажу 21 земельного участка в Гурьевском районе
Прокуратура Гурьевского района потребовал через суд признать недействительными сделки по купли-продаже земельных участков на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В 2018-2019 года администрация заключала с гражданами договоры купли-продажи земельных участков с применением выкупной стоимости земельного участка равной десятикратному размеру ставки земельного налога.
- Это повлекло возможность их выкупа без проведения аукциона по заниженной цене и исключило возможность другими людям попытаться купить эти участки, - заявили в пресс-службе прокуратуры.
На этой неделе в Гурьевский районный суд было направлено 18 исковых заявлений с требованием признать недействительным заключение договоров купли-продажи 21 земельного участка.
ИСТОЧНИК KP.RU