Прокуратура оспорила продажу 21 земельного участка в Гурьевском районе

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-26T10:59:05+03:00

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Прокуратура Гурьевского района потребовал через суд признать недействительными сделки по купли-продаже земельных участков на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2018-2019 года администрация заключала с гражданами договоры купли-продажи земельных участков с применением выкупной стоимости земельного участка равной десятикратному размеру ставки земельного налога.

- Это повлекло возможность их выкупа без проведения аукциона по заниженной цене и исключило возможность другими людям попытаться купить эти участки, - заявили в пресс-службе прокуратуры.

На этой неделе в Гурьевский районный суд было направлено 18 исковых заявлений с требованием признать недействительным заключение договоров купли-продажи 21 земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU