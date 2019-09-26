На ул. Дзержинского в Калининграде при падении в автобусе пострадала пенсионерка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде пожилая женщина получила травмы при падении в рейсовом пассажирском автобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице Дзержинского. Водитель автобуса при возникновении опасности предпринял резкое торможение и допустил падение пассажира в салоне автобуса.
В результате ДТП 68-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU