Во Фридландских воротах студенты из Сирии и Гвинеи прочтут стихи Ахматовой
Поэтический фестиваль, посвященный 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, пройдет в четверг 26 сентября в музее истории города «Фридландские ворота».
Как рассказали в пресс-службе музея, в этом году участниками-чтецами фестиваля стали более полусотни студентов и курсантов вузов Калининграда. - Состав участников фестиваля разнообразен: это филологи, лингвисты, философы, будущие офицеры. Есть даже участники из Сирии и Экваториальной Гвинеи, - говорят в музее.
В первом туре участники декламируют стихи Анны Ахматовой, а потом 10 финалистов предлагают по одному стихотворению по собственному выбору на суд жюри.
Выступят поэты Саша Бурый, Ирина Кашпарова и Константин Хабазня.
За атмосферу 20-х годов отвечает Музей советского детства БФУ им. Канта.
Нынешний фестиваль – уже третий по счету. В предыдущие годы поэтические форумы посвящали памяти Цветаевой и Маяковского.
Начало в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU