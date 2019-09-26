Во Фридландских воротах студенты из Сирии и Гвинеи прочтут стихи Ахматовой

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-26T11:13:46+03:00

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Поэтический фестиваль, посвященный 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, пройдет в четверг 26 сентября в музее истории города «Фридландские ворота».

Как рассказали в пресс-службе музея, в этом году участниками-чтецами фестиваля стали более полусотни студентов и курсантов вузов Калининграда. - Состав участников фестиваля разнообразен: это филологи, лингвисты, философы, будущие офицеры. Есть даже участники из Сирии и Экваториальной Гвинеи, - говорят в музее.

В первом туре участники декламируют стихи Анны Ахматовой, а потом 10 финалистов предлагают по одному стихотворению по собственному выбору на суд жюри.

Выступят поэты Саша Бурый, Ирина Кашпарова и Константин Хабазня.

За атмосферу 20-х годов отвечает Музей советского детства БФУ им. Канта.

Нынешний фестиваль – уже третий по счету. В предыдущие годы поэтические форумы посвящали памяти Цветаевой и Маяковского.

Начало в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU