В Калининграде в четверг семь улиц остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-26T11:17:47+03:00

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В Калининграде в четверг, 26 сентября, в течение дня не будет холодной воды в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов воды не будет на - Тихорецкий тупик 1,3, 2-8, 2а, 4а, 11-17, 13а, ул. Инженерная 1, ул. Летний проезд 23, 27, пер. Иртышский 9, 14

До 18 часов подачу холодной воды планируется перекрыть в дома ул. Коммунистическая 4а, 6, 10, 12, 14, 16а, 23-27, 30, 32а,б, , 37, 37б-г, 41-47, ул. Летняя 10, 16, 20, 24, 24а, 26-32, ул. П. Морозова 115б.

Без света в течение дня останутся дома на:

- ул. Л. Иванихиной 9 (МОУ СОШ № 56), 10-14, ул. Толстикова 73а, ул. Интернациональная 7а – с 9.00 до 18.00;

- ул. П. Морозова 115а-в, 130а-б – с 9.00 до 18.00;

- ул. Дзержинского 98а, 100, 100в, 102, 102д – с 13.30 до 18.00;

- ул. Дзержинского 77а, 79, 85-89, 134 – с 9.00 до 17.00;

- ул. А. Невского 68а, 89, 70, 70б, 72, 74а, 103 – с 9.00 до 13.00;

- ул. Жиленкова 3-15, ул. Беланова 1, 2, 3-13 – с 8.30 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU