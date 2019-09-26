2019-09-26T11:17:47+03:00
Общество

В Калининграде в четверг семь улиц остались без холодной воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в четверг, 26 сентября, в течение дня не будет холодной воды в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов воды не будет на - Тихорецкий тупик 1,3, 2-8, 2а, 4а, 11-17, 13а, ул. Инженерная 1, ул. Летний проезд 23, 27, пер. Иртышский 9, 14

До 18 часов подачу холодной воды планируется перекрыть в дома ул. Коммунистическая 4а, 6, 10, 12, 14, 16а, 23-27, 30, 32а,б, , 37, 37б-г, 41-47, ул. Летняя 10, 16, 20, 24, 24а, 26-32, ул. П. Морозова 115б.

Без света в течение дня останутся дома на:

- ул. Л. Иванихиной 9 (МОУ СОШ № 56), 10-14, ул. Толстикова 73а, ул. Интернациональная 7а – с 9.00 до 18.00;

- ул. П. Морозова 115а-в, 130а-б – с 9.00 до 18.00;

- ул. Дзержинского 98а, 100, 100в, 102, 102д – с 13.30 до 18.00;

- ул. Дзержинского 77а, 79, 85-89, 134 – с 9.00 до 17.00;

- ул. А. Невского 68а, 89, 70, 70б, 72, 74а, 103 – с 9.00 до 13.00;

- ул. Жиленкова 3-15, ул. Беланова 1, 2, 3-13 – с 8.30 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Торговая палата Гамбурга завершает работу в Калининграде из-за "экономии средств"
В Калининграде оштрафовали 192 водителя за перевозку детей без удерживающих кресел
В Нестерове сгорел автомобиль «Ауди 100»
Глава Пионерского городского округа досрочно ушла в отставку
В Гусеве с браконьера взыскали 110 тысяч за убитую косулю
Калининградский таможенник попался на получении взятки служебном подлоге
На ремонт зала заседаний в здании калининградского правительства выделили 22 млн рублей
Зоопарк и музеи Калининграда объединятся для детского фестиваля
Калининградец «доил» и «раздевал» сельхозтехнику фермера
В Краснознаменске с владельца коров взыскали ущерб за уничтоженные посевы рапса
«Стыдно за спортсменов»: Алиханов обнаружил незаконный песчаный карьер под Зеленоградском
Из торгового центра в Калининграде угнали гироскутер
Калининградец хотел убить племянника, но лишил жизни другого человека
Калининград вошел в топ-3 городов по посещаемости матчей Кубка России по футболу
Калининградка сначала грозилась зарезать своих родителей, а потом подожгла автомобиль
Калининградский министр призналась в отвращении к канцеляризмам
В пятницу Славск останется без холодной воды
Парусник «Седов» проверяют перед плаванием в честь 200-летия открытия Антарктиды
В Калининградской области открылся центр помощи семьям с детьми
Пьяный капитан посадил на мель судно, следовавшее из Калининградской области
Жительницу Калининграда будут судить за мошенничество с квартирами
Во Фридландских воротах студенты из Сирии и Гвинеи прочтут стихи Ахматовой
На ул. Дзержинского в Калининграде при падении в автобусе пострадала пенсионерка
На ул. Емельянова в Калининграде «Мерседес» сбил велосипедиста
Прокуратура оспорила продажу 21 земельного участка в Гурьевском районе
В Правдинском районе завели уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в озере
Власти Зеленоградска потратили 320 тысяч рублей на новый уличный тренажер
На ремонт культурно-досугового центра в Багратионовске выделили 74 млн рублей