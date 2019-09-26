Жительницу Калининграда будут судить за мошенничество с квартирами

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-26T11:44:39+03:00

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Следственная часть УМВД завершила расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Калининграда. Женщину обвиняют в мошенничестве с квартирами, рассказала «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Злоумышленница входила в доверие к одиноким калининградцам, которые злоупотребляли алкоголем и продавала их квартиры.

В марте 2016 года женщина помогла 71-летнему мужчине получить в наследство долю двухкомнатной квартиры на Советском проспекте, которую впоследствии продала, а вырученные 860 тысяч рублей присвоила. Женщина нашла покупателей на недвижимость и, пользуясь тем, что владелец не мог адекватно оценивать происходящее из-за своего пристрастия к спиртному, организовала их встречу. При этом роль племянницы потерпевшего, которая написала за него расписку в получении денег, выполняла знакомая обвиняемой.

В августе 2016 года фигурантка под предлогом помощи в трудоустройстве завладела паспортом 51-летней жительницы улицы Минусинской. Обвиняемая нашла женщину, внешне похожую на владелицу паспорта, и уговорила ее сыграть роль собственницы при оформлении сделки по продаже однокомнатной квартиры. В качестве посредника выступил ранее судимый 50-летний знакомый злоумышленницы, который нашел покупателей. После получения 1 миллиона 700 тысяч рублей они поделили вырученные деньги между собой.

В 2017 году эти сделки были признаны недействительными, права на квартиры были возвращены законным владельцам.

Сейчас уголовное дело по двум эпизодам ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU