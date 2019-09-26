Пьяный капитан посадил на мель судно, следовавшее из Калининградской области

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-26T12:08:56+03:00

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У берегов Швеции (рядом с Хельсингборгом провинции Сконе) по вине пьяного капитана село на мель судно Baltic Carrier, следовавшее из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчепинг (провинция Эстергетланд). Как сообщает ТАСС, капитан грузового судна, гражданин России, был задержан.

- Служба береговой охраны сняла его с судна, когда оно село на мель, несмотря на те сигналы, которые ему давались, что нарушен маршрут прохождения, - сообщает консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина. - Оно, скажем так, не повернуло в нужном месте. Сотрудники береговой охраны пытались выйти с судном на связь, но когда это у них не получилось, они высадились с катеров на судно, обнаружили капитана в полуспящем состоянии.

Сейчас по факту начато предварительное расследование. По словам Прониной, «если будет подтверждено, что капитан управлял судном в состоянии алкогольного опьянения, то это повлечет за собой уголовное дело и срок».

На судне, кроме капитана, находились еще четыре россиянина и три гражданина Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU