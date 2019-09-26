2019-09-26T12:08:56+03:00
Общество

Пьяный капитан посадил на мель судно, следовавшее из Калининградской области

По словам консул-советника генконсульства РФ в Швеции, капитана береговая охрана обнаружила «в полуспящем состоянии»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

У берегов Швеции (рядом с Хельсингборгом провинции Сконе) по вине пьяного капитана село на мель судно Baltic Carrier, следовавшее из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчепинг (провинция Эстергетланд). Как сообщает ТАСС, капитан грузового судна, гражданин России, был задержан.

- Служба береговой охраны сняла его с судна, когда оно село на мель, несмотря на те сигналы, которые ему давались, что нарушен маршрут прохождения, - сообщает консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина. - Оно, скажем так, не повернуло в нужном месте. Сотрудники береговой охраны пытались выйти с судном на связь, но когда это у них не получилось, они высадились с катеров на судно, обнаружили капитана в полуспящем состоянии.

Сейчас по факту начато предварительное расследование. По словам Прониной, «если будет подтверждено, что капитан управлял судном в состоянии алкогольного опьянения, то это повлечет за собой уголовное дело и срок».

На судне, кроме капитана, находились еще четыре россиянина и три гражданина Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Торговая палата Гамбурга завершает работу в Калининграде из-за "экономии средств"
В Калининграде оштрафовали 192 водителя за перевозку детей без удерживающих кресел
В Нестерове сгорел автомобиль «Ауди 100»
Глава Пионерского городского округа досрочно ушла в отставку
В Гусеве с браконьера взыскали 110 тысяч за убитую косулю
Калининградский таможенник попался на получении взятки служебном подлоге
На ремонт зала заседаний в здании калининградского правительства выделили 22 млн рублей
Зоопарк и музеи Калининграда объединятся для детского фестиваля
Калининградец «доил» и «раздевал» сельхозтехнику фермера
В Краснознаменске с владельца коров взыскали ущерб за уничтоженные посевы рапса
«Стыдно за спортсменов»: Алиханов обнаружил незаконный песчаный карьер под Зеленоградском
Из торгового центра в Калининграде угнали гироскутер
Калининградец хотел убить племянника, но лишил жизни другого человека
Калининград вошел в топ-3 городов по посещаемости матчей Кубка России по футболу
Калининградка сначала грозилась зарезать своих родителей, а потом подожгла автомобиль
Калининградский министр призналась в отвращении к канцеляризмам
В пятницу Славск останется без холодной воды
Парусник «Седов» проверяют перед плаванием в честь 200-летия открытия Антарктиды
В Калининградской области открылся центр помощи семьям с детьми
Жительницу Калининграда будут судить за мошенничество с квартирами
В Калининграде в четверг семь улиц остались без холодной воды
Во Фридландских воротах студенты из Сирии и Гвинеи прочтут стихи Ахматовой
На ул. Дзержинского в Калининграде при падении в автобусе пострадала пенсионерка
На ул. Емельянова в Калининграде «Мерседес» сбил велосипедиста
Прокуратура оспорила продажу 21 земельного участка в Гурьевском районе
В Правдинском районе завели уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в озере
Власти Зеленоградска потратили 320 тысяч рублей на новый уличный тренажер
На ремонт культурно-досугового центра в Багратионовске выделили 74 млн рублей