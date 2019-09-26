В Калининградской области открылся центр помощи семьям с детьми

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-26T12:26:36+03:00

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В Правдинской школе открылся первый в регионе центр помощи семьям с детьми. Помощь в нем будет оказываться как в очном режиме, так и дистанционно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В центре работают психологи, логопеды и дефектологи. Средняя продолжительность встречи с родителями – около 45 минут, а для ребят, ожидающих мама и пап, оборудована обучающая комната.

- Сегодня мы открыли первый центр и уже видим, как охотно родители с детьми идут на прием к специалистам, ищут ответы на интересующие вопросы. Это новый формат работы, своеобразный толчок к развитию семейной психологии в регионе. Главное, чтобы все жили в мире и любви, а мы могли прийти на помощь в самый необходимый момент, – отметил вице-премьер Илья Баринов.

По его словам, до конца года в области планируется открыть еще восемь структурных подразделений центра диагностики и консультирования детей и подростков. В ближайшее время они появятся в Балтийске, Зеленоградске, Гусеве, Советске и Черняховске.

ИСТОЧНИК KP.RU