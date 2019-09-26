Парусник «Седов» проверяют перед плаванием в честь 200-летия открытия Антарктиды

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-26T12:44:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Парусник «Седов» покинул Калининградский морской рыбный порт. Впереди – техническая подготовка судна перед стартом масштабного плавания в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками.

Как сообщает пресс-службы БГАРФ со ссылкой на начальника управления мореплавания Михаила Новикова, барк пройдет подготовку в два этапа.

Первый – проверка емкостей для хранения пресной воды, системы вентиляции и кондиционирования, ремонт помещений.

Второй этап работ стартует в середине октября, он связан с подготовкой рабочих и жилых помещений, небольшим ремонтом судовых систем и механизмов.

Отметим, аналогичные работы по подготовке к выходу в экспедицию проходят на «Крузенштерне», а фрегат «Паллада» ремонтируют во Владивостоке.

Ремонт судов завершат до конца ноября, а работы во Владивостоке закончат в начале октября.

В период с ноября 2019 по декабрь 2020 года всемирно известные учебные парусные суда – барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществят кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

ИСТОЧНИК KP.RU