Калининградский министр призналась в отвращении к канцеляризмам

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-26T13:13:20+03:00

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Министр социальной политики Анжелика Майстер призналась, что терпеть не может канцеляризмы. В четверг 26 сентября она сделала на эту тему пост на своей странице в фейсбуке.

- Друзья, наверное, все сталкивались с «канцеляризмами», - написала министр. - Помогите понять, какие из них вызывают непреодолимое раздражение или нормально воспринимаются, какие допустимы, а какие, на ваш взгляд, неприемлемы. Я, например, не люблю очень слово «данные, данный». Благодарю!

К слову, под сообщением Майстер тут же отметилась бывшая начальница пресс-службы правительства региона Лариса Полякова.

- Терпеть не могу слово «данный», - написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU