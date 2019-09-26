Калининградка сначала грозилась зарезать своих родителей, а потом подожгла автомобиль

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-26T13:22:35+03:00

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После того как в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда поступило сообщение, что на улице Челнокова дочь угрожает своим родителям убийством, по указанному адресу немедленно направился наряд патрульно-постовой службы. Прибыв на место, полицейские установили, что причиной семейного конфликта стало употребление 25-летней девушкой наркотиков. Наркоманка пригрозила отцу с матерью ножом, но скрылась еще до прибытия правоохранителей.

Пока блюстители порядка опрашивали потерпевших, поступило сообщение о горящем в соседнем дворе автомобиле. Переместившись туда, полицейские увидели неподалеку от полыхавшей «Ауди» молодую женщину с ножом в руке. Ее задержали и доставили в отдел внутренних дел, где горожанка созналась, что таким образом решила отомстить «предкам». Подложила под машину ветошь и подожгла ее. Кстати, в результате пожара пострадал и припаркованный по соседству «Опель», владелец которого булл уж точно ни при чем.

Закончилось все возбуждением в отношении поджигательницы уголовного дела об «умышленном уничтожении или повреждении имущества». За это можно лишиться свободы на срок до 5 лет. Кроме того, не исключено, что калининградке инкриминируют и другую статью УК РФ – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU