Калининград вошел в топ-3 городов по посещаемости матчей Кубка России по футболу

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-26T13:35:31+03:00

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Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд 1/16 финала Олимп Кубка России по футболу 2019/20 по итогам посещаемости матчей, прошедших 25 сентября.

В первую тройку городов по числу зрителей на стадионах вошли Владикавказ, Нижний Новгород и Калининград.

В Калининграде игру «Балтика» - «Локомотив» на стадионе «Калининград» посмотрели 17 807 зрителей.

На матче клубов «Нижний Новгород» и «Краснодар» присутствовали 17 870 зрителей. Во Владикавказе на матче «Алания» и ЦСКА было 18 тысяч человек.

Напомним, «Балтика» в серии пенальти обыграла «Локомотив» и вышла в 1/8 финала Кубка России, где встретится с московским «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU