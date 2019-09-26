Калининград вошел в топ-3 городов по посещаемости матчей Кубка России по футболу
Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд 1/16 финала Олимп Кубка России по футболу 2019/20 по итогам посещаемости матчей, прошедших 25 сентября.
В первую тройку городов по числу зрителей на стадионах вошли Владикавказ, Нижний Новгород и Калининград.
В Калининграде игру «Балтика» - «Локомотив» на стадионе «Калининград» посмотрели 17 807 зрителей.
На матче клубов «Нижний Новгород» и «Краснодар» присутствовали 17 870 зрителей. Во Владикавказе на матче «Алания» и ЦСКА было 18 тысяч человек.
Напомним, «Балтика» в серии пенальти обыграла «Локомотив» и вышла в 1/8 финала Кубка России, где встретится с московским «Торпедо».
ИСТОЧНИК KP.RU