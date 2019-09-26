Калининградец хотел убить племянника, но лишил жизни другого человека

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-26T13:40:03+03:00

В Полесском районе местный житель открыл из охотничьего ружья огонь по компании, в которой находился обидевший его родственник

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В конце августа прошлого года в поселке Ильичево Полесского района местный житель жестоко поссорился со своим племянником. В дым пьяный 59-летний сельчанин настолько обиделся на родственника, что, не долго думая, решил убить его. И отправился домой за охотничьим ружьем. С собой он также прихватил три самодельных патрона, снаряженных дробью, картечью и пулей.

Подходя к беседке, где в компании еще четырех человек оставался племянник, ильичевец открыл огонь еще издалека, чтобы обеспечить момент внезапности и нивелировать численный перевес противников. Стрелял довольно метко: один из находившихся в беседке мужчин от полученного ранения скончался практически мгновенно, двум другим, истекая кровью, все-таки удалось убежать. Племянник, которого нападавший хотел убить, отделался пулевым ранением в ногу.

Когда прибывшие полицейские той же ночью задерживали сельского снайпера, они обнаружили у него в доме смесь порохов общей массой 72 грамма. Поэтому обвинения емцу предъявили сразу по четырем статься Уголовного кодекса Российской Федерации: «Убийство, совершенное общеопасным способом; «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц, с применением оружия» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

- При назначении наказания были учтены отсутствие судимости, возраст подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни, - прокомментировали в пресс-службе Калининградского облсуда. - За совершенные преступления гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, осужденному предстоит заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. После отбытия основного наказания он будет ограничен в свободе передвижения еще полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU