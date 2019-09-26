2019-09-26T13:56:36+03:00
Происшествия

Из торгового центра в Калининграде угнали гироскутер

Свой транспорт житель города оставил у входа в один из магазинов
Игорь ОРЕХОВ
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Угон гироскутера.Преступление было совершено в одном из торговых центров Калининградапресс-служба областного УМВД.

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Один из посетителей торгового центра на площади Победы в Калининграде, решив посетить расположенный там бутик, «припарковал» свой гироскутер, на котором приехал в ТЦ, у входа в магазин. Бесхозный гаджет привлек внимание проходивших мимо двух парней.

- Один из них решил устроить тест-драйв для гироскутера, - рассказала начальник пресс-службе регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – И несколько минут передвигался на нем по коридорам, а затем и вовсе уехал в неизвестном направлении.

Между прочим, стоимость движимого неизвестно куда имущества составляет 25 тысяч рублей. По заявлению потерпевшего полицейские возбудили уголовное дело о «краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину».

Действия угонщиков зафиксировали установленные в торговом центре камеры видеонаблюдения. Всех, кто узнает этих молодых людей, просят обратиться в полицию по телефонам: 55-20-85 (уголовный розыск), 55-20-98 (дежурная часть). Конфиденциальность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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