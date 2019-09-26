«Стыдно за спортсменов»: Алиханов обнаружил незаконный песчаный карьер под Зеленоградском

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-26T13:55:40+03:00

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В поселке Медведево Зеленоградского района работает незаконный песчаный карьер. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

- Пришли как-то ко мне товарищи из одной Федерации спортивной и попросили поддержки в обустройстве полигона для занятий их видом спорта на бывшем карьере Минобороны рядом с Медведево (Зеленоградский район). В чем должна выражаться поддержка мы так и не поняли, но возражать против развития спорта не стали, тем более, что финансы в объект обещали привлечь со стороны спонсоров, - написал Алиханов.

Спустя некоторые время, добавил губернатор, он вместе с полицией приехал к спортсменам в гости.

- И что мы видим? Что же мы узнаем от водителей и работников? Песок копают нелегально. Куда же его везут? На стройку ТЭЦ рядом со Светлым (по словам самих водителей). По какой цене проводят этот песок по сметам? Рискну предположить, что цена там явно в разы выше, чем то, во что обходится такая нелегальная добыча. А спортсмены наши ещё и грубят полицейским, ведут себя как уголовники. Стыдно за спортсменов, - заявил Алиханов, снабдив свой пост соответствующими хэштегами #срамота #преступлениеинаказание #осенняяуборка #весенняяпосадка

ИСТОЧНИК KP.RU