В Краснознаменске с владельца коров взыскали ущерб за уничтоженные посевы рапса

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-26T14:23:46+03:00

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В Краснознаменском районе с владельца коров взыскали ущерб за уничтоженные посевы рапса. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В феврале этого года коровы, принадлежащие местному жители, зашли на поле сельскохозяйственной компании и вытоптали посевы озимого рапса на площади 25 гектаров. Ущерб был оценен в 574 тысячи рублей.

Суд установил, что инцидент произошел из-за бесконтрольного перемещения животных. И взыскал с владельца коров материальный ущерб в размере 574 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины – почти 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU