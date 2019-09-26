В Краснознаменске с владельца коров взыскали ущерб за уничтоженные посевы рапса
В Краснознаменском районе с владельца коров взыскали ущерб за уничтоженные посевы рапса. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В феврале этого года коровы, принадлежащие местному жители, зашли на поле сельскохозяйственной компании и вытоптали посевы озимого рапса на площади 25 гектаров. Ущерб был оценен в 574 тысячи рублей.
Суд установил, что инцидент произошел из-за бесконтрольного перемещения животных. И взыскал с владельца коров материальный ущерб в размере 574 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины – почти 9 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU