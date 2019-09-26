Калининградец «доил» и «раздевал» сельхозтехнику фермера

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-26T15:20:12+03:00

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В полицию Краснознаменского района обратился с местный предприниматель, который пожаловался, что принадлежавшую ему сельскохозяйственную технику повадился «доить» и «раздевать» какой-то негодяй. Бизнесмен недосчитался уде тонны топлива и пяти аккумуляторов, претерпев ущерб более чем на 100 тысяч рублей.

Полицейские организовали в техпарке засаду, в которую и угодил 25-летний ворюга, привычно явившийся за очередной порцией «горючки». Пойманный практически с поличным, он сообразил, что отпираться просто глупо, а чистосердечное признание, если верить правоохранителям, облегчает наказание. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в ходе обыска по месту жительства задержанного был изъят один из похищенных аккумуляторов, а также две канистры краденного горючего. Преступник сообщил, что все, что оставалось после заправки его личного автомобиля, он не без выгоды реализовывал знакомым. Вопросов о происхождении товара те благоразумно не задавали.

Инкриминируемая краснознаменцу статья Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU