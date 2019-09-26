Зоопарк и музеи Калининграда объединятся для детского фестиваля
Первый детский музейный фестиваль «Острова» пройдет в Калининграде с 26 октября по 10 ноября в дни осенних школьных каникул. Как рассказали организаторы, фестиваль представляет собой игру-путешествие для детей и родителей. То есть вместе с билетом в музей выдают карту, по которой и нужно ориентироваться.
В маршрут войдут: Калининградский зоопарк, музей изобразительных искусств, музей «Королевские ворота», историко-художественный музей, музей «Фридландские ворота» и музей янтаря. Самые активные путешественники, посетившие большинство островов-музеев, получат призы.
К участию приглашают детей от 6 до 12 лет и их родителей. В этом году участников ждут арт-детектив, охота на привидение, борьба с вирусами и т.д.
Фестиваль «Острова» стал продолжением Межмузейного марафона, который проходил в Калининграде с 2015 года.
ИСТОЧНИК KP.RU