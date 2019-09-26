Зоопарк и музеи Калининграда объединятся для детского фестиваля

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-26T15:28:41+03:00

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Первый детский музейный фестиваль «Острова» пройдет в Калининграде с 26 октября по 10 ноября в дни осенних школьных каникул. Как рассказали организаторы, фестиваль представляет собой игру-путешествие для детей и родителей. То есть вместе с билетом в музей выдают карту, по которой и нужно ориентироваться.

В маршрут войдут: Калининградский зоопарк, музей изобразительных искусств, музей «Королевские ворота», историко-художественный музей, музей «Фридландские ворота» и музей янтаря. Самые активные путешественники, посетившие большинство островов-музеев, получат призы.

К участию приглашают детей от 6 до 12 лет и их родителей. В этом году участников ждут арт-детектив, охота на привидение, борьба с вирусами и т.д.

Фестиваль «Острова» стал продолжением Межмузейного марафона, который проходил в Калининграде с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU