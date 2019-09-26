На ремонт зала заседаний в здании калининградского правительства выделили 22 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Зал заседаний правительства Калининградской области отремонтируют за 22,1 млн рублей. Соответствующая информация о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликовано на официальном сайте госзакупок.
Согласно технической документации, победитель аукциона должен провести общестроительные работы по полу, дверям и стенам, заменить в зале заседания мебель, обновить систему вентиляции и кондиционирования, систему видеотрансляции, визуализации и звукоусиления,
Все работы по ремонту должны быть завершены не позднее 20 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU