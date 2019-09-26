Калининградский таможенник попался на получении взятки служебном подлоге

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-26T16:06:45+03:00

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В Багратионовский районный суд поступило уголовное дело по обвинению сотрудника таможни в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В августе прошлого года таможенник помог пройти границу автомобилю с крупногабаритным грузом. Для этого он сфальсифицировал сведения о параметрах перемещаемого товара и получил за это 35 тысяч рублей.

На таможенника завели сразу два уголовных дела – за взятку и служебный подлог.

ИСТОЧНИК KP.RU