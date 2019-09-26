В Гусеве с браконьера взыскали 110 тысяч за убитую косулю
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве с браконьера взыскали компенсацию ущерба охотничьим ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В феврале этого года местного жителя задержали на автодороге Черняховск-Гусев. В багажнике его машины обнаружили тушу самца косули европейской, при этом, разрешения на добычу животного у него не было.
Ущерб охотничьим ресурсам был оценили в 120 тысяч рублей. Браконьер добровольно возместил 10 тысяч, оставшуюся сумму взыскали через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU