2019-09-26T16:12:29+03:00
Общество

В Гусеве с браконьера взыскали 110 тысяч за убитую косулю

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве с браконьера взыскали компенсацию ущерба охотничьим ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В феврале этого года местного жителя задержали на автодороге Черняховск-Гусев. В багажнике его машины обнаружили тушу самца косули европейской, при этом, разрешения на добычу животного у него не было.

Ущерб охотничьим ресурсам был оценили в 120 тысяч рублей. Браконьер добровольно возместил 10 тысяч, оставшуюся сумму взыскали через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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