Глава Пионерского городского округа досрочно ушла в отставку
Изменить размер текста:
Глава Пионерского городского округа Елена Широченко досрочно ушла в отставку по собственному желании. Об этом сообщается на странице муниципалитета в «Фейсбук».
Сегодня же на заседании совета депутатов прошли выборы нового главы округа. Из двух кандидатов - Сергея Быкова и Павла Полищука - по итогам голосования депутатов главой избран Павел Полищук.
Директор Дома-интерната «Сосновая усадьба» Павел Полищук был избран депутатом на прошедших довыборах в состав окружного совета 8 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU