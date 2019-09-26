Глава Пионерского городского округа досрочно ушла в отставку

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-26T16:20:57+03:00

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Глава Пионерского городского округа Елена Широченко досрочно ушла в отставку по собственному желании. Об этом сообщается на странице муниципалитета в «Фейсбук».

Сегодня же на заседании совета депутатов прошли выборы нового главы округа. Из двух кандидатов - Сергея Быкова и Павла Полищука - по итогам голосования депутатов главой избран Павел Полищук.

Директор Дома-интерната «Сосновая усадьба» Павел Полищук был избран депутатом на прошедших довыборах в состав окружного совета 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU