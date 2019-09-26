В Калининграде оштрафовали 192 водителя за перевозку детей без удерживающих кресел

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-26T16:35:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области в течение двух недель проходило профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство». За это время инспекторы ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности 192 водителя, нарушивших правила перевозки детей. Об этом сообащет группа пропаганды регионального управления ГИБДД.

- Необходимость использования детских удерживающих устройств обусловлена современными дорожными условиями. Большой поток транспорта создает риск возникновения непредвиденных ситуаций на дороге, - отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU