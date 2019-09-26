В Калининграде оштрафовали 192 водителя за перевозку детей без удерживающих кресел
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В Калининградской области в течение двух недель проходило профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство». За это время инспекторы ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности 192 водителя, нарушивших правила перевозки детей. Об этом сообащет группа пропаганды регионального управления ГИБДД.
- Необходимость использования детских удерживающих устройств обусловлена современными дорожными условиями. Большой поток транспорта создает риск возникновения непредвиденных ситуаций на дороге, - отметили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU